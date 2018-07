ANRE anunta scumpirea gazelor, chiar in ziua in care ministrul Teodorovici cere ca pretul acestora sa fie plafonat

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea pretului gazelor pentru consumatorii casnici cu 5,85%, incepand de la 1 august 2018.

Anuntul vine chiar in ziua in care ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca vrea limitarea preturilor gazelor romanesti la 55 lei/Wh, in principal din cauza ca pretul acestora a crescut prea mult dupa dereglementarea pietei de profil la 1 aprilie 2017.

“Procentul de crestere a preturilor la gazele naturale din productia interna a fost, in perioada ianuarie 2013 – martie 2019, de 75,56%, cu mentiunea ca ANRE nu a avut si nu are competente in stabilirea nivelului acestor preturi”, se arata in comunicatul ANRE.

In conditiile acestor scumpiri, era firesc sa creasca si pretul facturilor pentru gaze ale romanilor.

“Potrivit prevederilor legale, autoritatea de reglementare are obligatia sa stabileasca pretul la gazele naturale la consumatorii casnici in baza achizitiei gazelor naturale facute de furnizori din pietele centralizate, la care se adauga tarifele de transport, de distributie, de inmagazinare si de furnizare, care sunt, in continuare, reglementate de ANRE”, se mai arata in comunicatul institutiei.

Practic, in urma unei analize, ANRE are sarcina de a aproba ca doar cheltuielile justificate ale furnzitorilor de gaze sa se regaseasca in facturile populatiei si sa fie platite de oameni. In conditiile in care aceste cheltuieli justificate cresc, se mareste si factura romanului la gaz.

In acest context, “avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale pentru clientii finali casnici, incepand cu data de 1 august 2018″, informeaza ANRE.

Ministerul Finantelor a promovat un proiect de hotarare de guvern prin care vrea limitarea pretului gazelor din productie interna la 55 lei/Wh.

Doua sunt motivele care, sustine Ministerul Finantelor, ar justifica masura. Primul, potrivit notei de fundamentare, este “stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, generata de pozitia dominanta a celor doi mari producatori care au cota de piata, fiecare de peste 46% si impreuna de 95% (Romgaz si OMV Petrom – n.red) “.

Al doilea: “mediu concurential adecvat pentru fiecare din cei 7 producatori de gaze naturale din Romania”, potrivit aceluiasi document. Cu alte cuvinte, dupa plafonarea preturilor, si ceilalti 5 producatori (Amromco Energy, Raffles Energy, Foraj Sonde, Stratum Energy si HUNT OIL Company – n.red.) vor avea posibilitatea de a se dezvolta.

In replica, Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, ca plafonarea pretului gazelor din productie interna este discriminatorie. In plus, masura va acutiza dependenta Romaniei fata de importurile de gaze, sustine asociatia.

In ziua in care proiectul a fost intens promovat de mass-media, iar Eugen Teodorovici a facut referire la scumpirile nejustificate ale gazului, actiunile Romgaz si OMV Petrom tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au scazut cu peste 3 procente.

