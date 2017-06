ANAF: Incepand de vineri, instituirea si ridicarea popririlor se fac electronic, in timp real

Incepand de vineri este functional sistemul de comunicare a actelor de executare catre banci prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, au anuntat oficialii ANAF. Prin intermediul acestui sistem este asigurata o comunicare rapida si eficienta a actelor de executare si sunt inlaturate deficientele legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale, astfel incat activitatea contribuabililor sa fie cat mai putin afectata.

“Sistemul de comunicare a actelor de executare catre institutiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta este realizat in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora. Poprirea electronica are in vedere debirocratizarea si simplificarea procedurilor administrative, precum si modernizarea si eficientizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acest sistem asigura comunicarea actelor de executare emise de catre organele fiscale centrale catre institutiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, respectiv a adreselor de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti si a deciziilor de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti”, se mai arata in comunicatul ANAF.