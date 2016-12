Aeroporturile din Bucuresti si Administratia Porturilor Maritime Constanta, privatizate prin listarea pe bursa

Ministerul Transporturilor propune listarea la bursa a Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” si a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” Constanta prin oferte publice primare initiale (IPO) de vanzare a unor pachete de actiuni de 20-25% din capitalul social al societatilor.

Potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2016, lansat in dezbatere publica, se impune modificarea strategiei de privatizare actuale in conditiile in care, conform unui memorandum publicat pe 4 octombrie 2016 de Executiv, s-a convenit ca la CNAB si CNAPM Constanta sa aiba loc o majorare de capital social prin emiterea de noi actiuni reprezentand 20-25% din capitalul social al fiecarei companii si vanzarea acestora prin BVB.

“Pentru Compania Nationala ‘Aeroporturi Bucuresti’ – SA si Compania Nationala ‘Administratia Porturilor Maritime’ SA Constanta se impune modificarea strategiei de privatizare actuale, pentru vanzarea de actiuni emise prin majorarea capitalului social, prin derularea de catre companii a cate unei oferte publice primare initiale de vanzare de actiuni (IPO) pentru pachete de actiuni reprezentand 20-25% din capitalul social al companiilor.

Se intentioneaza promovarea si derularea de catre companii a cate unei IPO prin emiterea de actiuni suplimentare reprezentand 20-25% din capitalul social al fiecarei companii. In cazul derularii IPO, sumele ce vor fi incasate apartin companiei emitente si vor fi folosite de catre aceasta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”, se mentioneaza in instrumentul de motivare care insoteste proiectul de HG publicat pe site-ul ministerului.

In proiectul de HG finalizarea procesului de privatizare la o serie de societati comerciale aflate in portofoliul MT este prevazuta pentru anii 2017 si 2018.

Compania Nationala “Aeroporturi Bucuresti” (CNAB) si-a inceput activitatea la data de 5 februarie 2010 si asigura coordonarea operationala si managementul celor doua aeroporturi ale Capitalei – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu. CNAB a fost infiintata prin fuziunea societatilor care gestionau cele doua aeroporturi bucurestene.

Aeroporturile “Henri Coanda” si “Aurel Vlaicu” au fost incluse in top 5 european al aeroporturilor care au inregistrat cea mai mare crestere a traficului aerian in luna august 2016, de catre Airports Council International – Europe, a informat la mijlocul lunii octombrie 2016 CNAB.

La categoria aeroporturilor cu 5-10 milioane de pasageri pe an, “Henri Coanda”, care a avut o crestere de 17% a traficului aerian, a ocupat al patrulea loc, dupa aeroporturile Berlin Schoenefeld, Larnaca (Cipru) si Tenerife, fiind urmat de aeroportul Faro (Portugalia).

Aeroportul Baneasa a ocupat tot al patrulea loc, dar la categoria sub 5 milioane de pasageri pe an, unde top 5 este ocupat de aeroporturile Oradea, Palanga (Lituania), Harkov (Ucraina), Bucuresti Baneasa (cu o crestere de 41% a traficului aerian) si Keflavik (Islanda).

Numarul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Bucurestiului in perioada ianuarie – august 2016 a inregistrat o crestere de 16,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, creandu-se astfel premisele atingerii pragului de 10 milioane de pasageri in intreg anul 2016.

ziare.com