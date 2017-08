Acord exclusiv pe 15 ani pentru Airbus in Romania

Airbus Helicopters si IAR Brasov au decis sa-si extinda cooperarea exclusiva in ceea ce priveste elicopterul multirol H215M, acordul dintre cele doua companii fiind extins de la 5 ani la 15 ani.

“Potrivit acestui acord general, IAR va deveni principalul contractor pentru H215M pentru orice comanda viitoare data de catre Ministerul Apararii din Romania pentru inlocuirea flotei sale imbatranite.

Initial semnat pe o durata de 5 ani, acordul a fost extins la 15 ani, subliniind in continuare angajamentul companiilor Airbus Helicopters si IAR de a contribui impreuna la modernizarea flotei de elicoptere multirol a fortelor armate romane pe termen lung”, se mentioneaza intr-un comunicat al celor doua companii.

Anuntul privind noul acord a fost facut in prezenta presedintelui francez Emmanuel Macron, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti, si a lui Klaus Iohannis.

“Suntem mandri ca am extins acest acord ca rezultat al increderii dintre IAR si Airbus Helicopters. IAR a construit peste 360 de elicoptere sub licenta Airbus Helicopters in ultimele decenii, ceea ce ne face increzatori in viitorul succes al H215M”, a afirmat Neculai Banea, director general al IAR.

Conform acestui acord, IAR va actiona drept contractant principal pentru toate comenzile viitoare de H215M care ar putea fi plasate de catre Ministerul Apararii din Romania.

De asemenea, acesta include si cooperarea dintre Airbus Helicopters si IAR privind productia, asamblarea, personalizarea, activitatile suport si de intretinere a elicopterelor H215M destinate fortelor armate romane si exportul in cazul in care apar oportunitati.

“Acest acord de 15 ani plaseaza IAR si Airbus Helicopters in cea mai buna pozitie pentru a raspunde viitoarelor nevoi ale Fortelor Armate din Romania in contextul in care acestea isi doresc reinnoirea flotelor de elicoptere multirol medii si grele”, a declarat Olivier Michalon, senior vicepresident pentru Europa al Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters este prezenta in Romania de peste 15 ani prin centrul sau Suport Client Airbus Helicopters Romania, o intreprindere a carei cifra de afaceri este realizata in proportie de 75% prin contracte de export.

Fabrica Airbus Helicopters Industries a fost inaugurata in 2016 si va gazdui productia de elicoptere H215 in Romania.