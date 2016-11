A fost votat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017. Câţi bani se alocă pentru refugiaţi

Institutiile competente ale Uniunii Europene au ajuns, joi, la un acord privin bugetul UE pe anul 2017, in urma propunerii Comisiei Europene, scrie hotnews.ro.

Bugetul UE pentru 2017 este de 157,9 miliarde de euro in credite de angajament si de 134,5 miliarde de euro in credite de plata – au cazut de acord Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene in procedura de cociliere. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, UE va cheltui in 2017 mai multi bani pentru “a face Europa mai competitiva” si pentru “primirea si integrarea refugiatilor si pentru abordarea cauzelor profunde ale migratiei in tarile de origine si de tranzit”.

