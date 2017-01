800 milioane euro de la UE. Comisia Europeana a aprobat continuarea unor lucrari mari ramase neterminate

Comisia Europeana a aprobat continuarea a 10 proiecte de infrastructura de transport si de mediu, incepute in vechea perioada de programare si ramase neterminate, a informat vineri executivul comunitar intr-un comunicat remis HotNews. Contributia Uniunii Europene la continuarea acestor lucrari va fi de 800 de milioane de euro.

Cele 10 proiecte vizeaza:

Infrastructura de transport:

Constructia soselei de centura a municipiului Brasov, tronsoanele I (NN1 – DN 11), II (DN 11 – DN 13) si III (DN 13 – DN 1).

Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a coridorului paneuropean IV, tronsonul Sighisoara – Coslariu.

Deseuri:

Judetul Caras-Severin: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor.

Judetul Constanta: Dezvoltarea sisemului de management integrat al deseurilor.

Judetul Iasi: Dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor.

Judetul Teleorman: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata.

Judetele Constanta si Ialomita: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de apa si a sistemului de canalizare.

Judetele Sibiu si Brasov: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata.

Prevenirea dezastrelor naturale:

WATMAN – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – Etapa 1.

Aceste proiecte fac parte din randul asa-numitelor proiecte retrospective, adica lucrari vechi pe care Romania trebuia sa le incheie in perioada de programare 2007-2013, dar pe care nu a reusit sa le finalizeze, iar Comisia Europeana ii permite acum sa le continue din banii europeni alocati in perioada de programare 2014-2020.

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii si sporirea vitezei de circulatie maxima la 160 km/h pentru trenurile de calatori si la 120 km/h pentru trenurile de marfa pe tronsonul Sighisoara-Coslariu, respectiv constructia soselei de centura a Brasovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Cele 3 proiecte de management al deseurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deseuri prin integrarea activitatilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare si eliminare. De asemenea, se are in vedere inchiderea sau reabilitarea depozitelor non-conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul inconjurator asumate de Romania.

Cele 4 proiecte de apa si apa uzata includ realizarea de infrastructura si facilitati de tratare a apei uzate, cat si imbunatatirea accesului la sistemele de alimentare cu apa potabila. Aceasta infrastructura va contribui la oferirea de servicii si la un grad de acoperire in domeniul apei curente si a celei uzate in conformitate cu directivele europene, in mod special cele legate de calitatea apei si de tratarea apei uzate in mediul urban.

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populatiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundatiilor. Acest proiect va permite optimizarea securitatii si a eficientei infrastructurii lucrarilor hidrotehnice deja existente de la nivel national, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la statiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanta majora, monitorizarea de la distanta a modului in care se comporta constructiile hidrotehnice, cat si integrarea tuturor informatiilor la nivel electronic si comunicarea rapida si in timp real intre autoritatile responsabile.

