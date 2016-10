VIDEO: Cum arata LaFerrari Aperta, super-masina care a cucerit Salonul Auto de la Paris

O noua super-masina Ferrari in serie limitata este gata sa ia mintile pasionatilor de viteza. LaFerrari Aperta a debutat la Salonul Auto de la Paris captivand imediat atentia colectionarilor.

Super-masina hibrid va fi produsa in doar 209 exemplare, din care 9 vor fi rezervate pentru aniversarea a 70 de ani de existenta a companiei, in 2017, anunta revista Road and Track.

Poate ca nu este la fel de puternica ca si coupe-ul LaFerrari, dar decapotabila Aperta are un aer mult mai exclusivist dat de numarul redus de exemplare care vor fi puse in vanzare, dar si de liniile superbe ale caroseriei.

Super-masina este o aparitie fermecatoare, iar caracteristicile sale tehnice fac din bolidul LaFerrari Aperta un automobil menit sa ramana in memoria iubitorilor de masini puternice.

Masina are un demaraj 0-100 km/h atins in doar 3 secunde, iar in 15 secunde ajunge la 300 km/h.

Motorizarea hibrida produce nu mai putin de 950 CP, viteza maxima atinsa de fermecatorul bolid italian fiind de 355 km/h.

business24.ro