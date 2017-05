Vanzari record pentru Mercedes. Vezi topul celor mai bine vandute branduri premium

Mercedes conduce detasat in topul celor mai bine vandute masini premium.

In luna aprilie, constructorul german a raportat vanzari de peste 180.000 de unitati, in crestere cu 10%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, anunta Automarket.

Locul doi e ocupat de rivalii de la BMW, cu 164.000 de unitati comercializate luna trecuta, in crestere cu 9% fata de anul trecut.

In timp ce ultimul loc al podiumului le revine celor de la Audi, cu 156.150 de unitati vandute, in scandere cu 5% comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Vanzari luna aprilie:

1. Mercedes – 180.599

2. BMW – 164.641

3. Audi – 156.140

In total, in acest an, Mercedes a vandut 741.224 de masini, BMW a livrat 668.095 autovehicule, iar Audi are ‘doar’ 578.750 de clienti in acest an.