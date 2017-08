Surpriza la Salonul Auto de la Frankfurt: 9 constructori au refuzat participarea

9 constructori au refuzat sa participe la Salonul Auto de la Frankfurt (Germania), unul dintre cele mai importante evenimente de profil ce va avea loc in luna septembrie.

Infiniti, Peugeot, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Mitsubishi, Volvo, DS si Nissan nu vor fi prezente la editia din acest an, informeaza Motor1.

Toate aceste marci insumeaza aproximativ 20% dintre masinile noi vandute in Europa anual.

Costurile de inchiriere pentru standuri au devenit tot mai mari, motiv pentru care constructorii au preferat sa absenteze.

Ei au ajuns la concluzia ca banii pot fi folositi mult mai bine in campanii de publicitate pe Internet, targetate pe publicul tinta.

In plus, ei sunt de parere ca prezenta la un salon auto nu are beneficii prea mari asupra vanzarilor in perioada urmatoare.

Tocmai de aceea s-a ajuns in situatia in care cei 9 constructori au decis sa absenteze de la editia din acest an.

Salonul Auto de la Frankfurt va avea loc la mijlocul lunii septembrie.

Dacia va fi prezenta si va lansa noua generatie a Dusterului.