Soferii nu vor mai fi obligati sa publice in Monitorul Oficial cartea de identitate pierduta a masinii

Soferii vor fi scutiti de obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial a pierderii, furtului sau distrugerii cartii de identitate a masinii, potrivit unui proiect de lege adoptat, joi, in sedinta Executivului.

Guvernul informeaza ca soferii vor putea obtine, prin proceduri simplificate, duplicatul cartii de identitate a vehiculului, emis de RAR in cazurile mentionate mai sus sau in cazul neindeplinirii obligatiei de a preda noului proprietar cartea de identitate a vehiculului, in cazul instrainarii acestuia.

O alta noutate consta in completarea situatiilor in care se poate emite un duplicat al cartii de identitate a vehiculului pentru toate cazurile in care, la instrainarea vehiculului, ultimul proprietar nu transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului.

Legea va fi trimisa la Parlament, iar dupa adoptare va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Ministerul Transporturilor va actualiza, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii aprobate astazi, Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor – RNTR 7.