Skoda pregateste un rival pentru Dacia

Oficialii Skoda au anuntat ca lucreaza intens la o masina low cost ce va rivaliza cu cele de la Dacia.

Pentru a o termina cat mai rapid, cei de la Skoda au amanat planurile de a intra pe piata din SUA, noteaza Auto Pravda Slovacia.

Conducerea celor de la Skoda a dezvaluit ca masina va fi gata pana in 2020 si va fi vanduta in prima faza in India, iar apoi si in Europa.

Cei de la Skoda au ales varianta de a vinde masina mai intai in India, intrucat se estimeaza ca aceasta va fi a treia piata auto ca marime pana in 2020, dupa China si SUA.

“Am primit rolul din partea Grupului Volkswagen de a dezvolta o masina ieftina. Este o provocare grozava pentru noi, asa ca a trebuit sa prioritizam proiectele pe care le aveam. Chiar daca intrarea pe piata din SUA nu a iesit din vedere, nu mai este o prioritate momentan”, a spus Bernhard Maier, CEO al Skoda.

Deocamdata nu se cunosc detalii despre dotarile pe care le va avea viitoarea Skoda low-cost sau despre pret.

Toti mai multi constructori incearca insa sa gaseasca solutii de a intra si pe piata masinilor ieftine, ce s-a dovedit o reteta de succes in ultimii ani pentru Renault-Dacia.

ziare.com