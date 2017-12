Record negativ: Fiat Punto a primit zero puncte la testul de siguranta (VIDEO)

Pentru prima data in istoria evaluarilor Euro NCAP, o masina a obtinut zero puncte la testul de siguranta.

Este vorba despre Fiat Punto, un model popular in special in randul celor care isi doresc o masina ieftina, avand in vedere ca pretul de pornire este de 8.318 de euro in tara noastra. La acesti bani, veti primi insa o masina care nu a obtinut nici macar o stea la popularul test Euro NCAP, potrivit The Sun.

In urma evaluarii s-a constatat ca acestui model ii lipsesc airbag-uri in zone cheie, scaunele moderne de copil nici nu pot fi montate, iar dotarile de siguranta sunt absente.

Procentajul de protectie pentru adulti a fost de 51%, mult sub rivali precum Volkswagen Polo sau Seat Ibiza. Ca o comparatie, Dacia Sandero, o masina din aceeasi clasa si cu pret similar, a fost testata in 2013 si a primit patru stele in urma evaluarii.

Fiat Punto 2017 are acelasi design precum modelul lansat in 2005, iar in ultimii ani a primit doar mici imbunatatiri. Cele de siguranta au fost mai mult ignorate, astfel ca modelul care in urma cu 12 ani primea 5 stele la testul Euro NCAP nu a primit nici macar una de aceasta data.

In ultimii ani, constructorii auto au imbunatatit considerabil sistemele de siguranta cu care vin masinile, astfel ca si cerintele testelor au crescut.

Au existat insa si masini care au impresionat la testele din decembrie realizate de Euro NCAP, iar Jaguar F-Pace, Alfa Romeo Stelvio, Opel Insignia, Kia Stinger, Toyota Yaris, BMW 6 Series si Hyundai Kona au primit cinci stele.