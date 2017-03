Primele imagini oficiale cu noul Range Rover Velar

Land Rover a prezentat primele imagini oficiale cu SUV-ul premium Range Rover Velar.

Range Rover Velar se doreste a fi o alternativa premium pentru modele precum BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 si Volvo XC60, conform Automarket.

El este un amestec intre modelele Evoque si Range Rover Sport si impresioneaza prin calitatea materialelor folosite.

De asemenea, cei de la Land Rover sustin ca noul Velar are “capabilitati in teren accidentat nemaiintalnite pana acum in segment”.

Range Rover Velar este construit pe aceeasi platforma ca si Jaguar F-Pace.

In interior, Range Rover Velar are doua ecrane HD touch masive, cu diagonala de 10 inchi.

Velar va avea sase motorizari diesel si pe benzina si transmisie automata ZF cu 8 trepte.

Cel mai puternic motor este cel pe benzina, V6, Turbo de 380 CP.

Lansarea oficiala va avea loc in aceasta luna la Salonul Auto de la Geneva, iar in Romania va ajunge in toamna. Nu se cunoaste momentan pretul noului Velar.