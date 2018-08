Mazda, Suzuki si Yamaha, acuzate ca au falsificat datele privind emisiile poluante

Companiile auto Mazda si Suzuki, precum si producatorul de motociclete Yamaha au recunoscut ca au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale noilor vehicule si economiile de carburant, a anuntat joi Guvernul de la Tokyo.

Problema a aparut dupa ce Ministerul Transporturilor a cerut unui grup de 23 de producatori de masini si de motociclete din Japonia sa examineze procedurile lor de testare, in urma scandalului de la Subaru si Nissan Motor.

La Suzuki, la aproape jumatate din cele 12.819 de vehicule noi, inspectiile au implicat proceduri inadecvate, a anuntat Ministerul Transporturilor.

“Este o problema majora ca ne confruntam cu un numar atat de mare de vehicule, vom lua situatia foarte in serios”, a afirmat presedintele Suzuki, Toshihiro Suzuki, la o conferinta de presa desfasurata la Tokyo. Acesta si-a cerut scuze clientilor si partenerilor de afaceri pentru problemele provocate.

In 2016, Suzuki a recunoscut ca a utilizat metode de testare care nu indeplineau reglementarile oficiale.

In schimb, proceduri inadecvate s-au descoperit la un numar mai mic de vehicule produse de Mazda si Yamaha. La Mazda, sunt afectate 3,8% din cele 1.875 de vehicule inspectate in ultimii patru ani iar la Yamaha la 2,1% din cele 335 motociclete verificate in ultimii doi ani si jumatate s-au utilizat metode inadecvate pentru testare a emisiilor poluante.

Si reprezentantii Yamaha si-au cerut scuze clientilor si partenerilor de afaceri pentru problemele provocate.

Joi, actiunile Suzuki si Yamaha au scazut cu peste 5% in timp ce titlurile Mazda inregistrau un declin de 1,3%.

Continuarea AICI