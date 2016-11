Masinile Chevrolet si Opel ar putea fi in curand echipate cu pilot automat

General Motors, cel mai mare producator auto american, va lansa in 2017 un sistem care va permite soferului sa ia mainile de pe volan o perioada destul de lunga de timp, insa automobilul se va opri singur daca soferul nu e atent la drum sau traseul e prea periculos.

General Motors produce printre altele marcile Chevrolet, Opel, Cadilac si Buick.

Tehnologia “Super Cruise” va fi folosita in special pe autostrazi.

Reuters transmite ca General Motors planuia initial sa dezvaluie tehnologia in acest an, insa a amanat lansarea pana in 2017.

Compania sustine ca “Super Cruise” va permite masinii sa se conduca singura, insa daca soferul nu e atent sau drumul e prea periculos, atunci va frana si va opri, iar apoi va activa luminile de avarii.

U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), autoritatea americana ce reglementeaza industria auto, a transmis intr-o scrisoare adresata GM ca are unele indoieli legate de siguranta tehnologiei.

Asta dupa ce, pe 7 mai, o persoana a murit in timp ce se afla intr-o masina Tesla Model S, pe pilot automat. NHTSA inca investigheaza cauzele accidentului.

Printre companiile auto care mai dezvolta sisteme similare se numara Audi, care planuieste sa lanseze “Traffic Jam Pilot” in 2018.

ziare.com