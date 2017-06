Mai multe modele de Volkswagen, rechemate in service in Romania

Porsche Romania cheama in service 2.430 de autoturisme marca Volkswagen, modelele Eos, Golf, Golf Plus, Jetta, Scirocco si Caddy, din cauza faptului ca sistemul ABS/ESP s-ar putea defecta.

“Volkswagen AG a constatat faptul ca la autovehiculele dintr-un interval de fabricatie limitat exista posibilitatea unei suprasolicitari termomecanice a unitatii de comanda ABS/ESP si astfel conexiunea la masa se poate intrerupe.

In cazul intreruperii conexiunii la masa, sistemul ABS/ESP se defecteaza si nu mai poate asista la stabilizarea autovehiculului, in special in situatii limita de dinamica de deplasare cum ar fi, de exemplu, supravirarea sau subvirarea, franarea de urgenta si nu mai poate reduce riscul de derapare”, se arata intr-o notificare transmisa, vineri, catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

Verificarile in atelier dureaza aproximativ o jumatate de ora si sunt gratuite, precizeaza Porsche.

“Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service”, se mai arata in notificarea citata.