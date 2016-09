Ford Fiesta ST primeste o caroserie cu cinci usi

Ford Fiesta ST, versiunea de inalta performanta a modelului de segment B Fiesta, primeste si o versiune de caroserie cu cinci usi, pana acum fiind disponibila exclusiv o varianta cu trei usi. Asadar, Fiesta este acum disponibila in doua versiuni de caroserie, atat cu motorizari de intrare in gama, cat si cu motorizari de top. Versiunea cea mai puternica a modelului, Fiesta ST200, poate fi comandata in continuare exclusiv intr-o varianta de caroserie cu trei usi.

Este pentru prima data, in istoria modelului, cand Fiesta ST poate fi comandata si intr-o versiune de caroserie cu cinci usi.

Aceasta miscare este menita sa mentina viu interesul clientilor pentru Fiesta ST, mai ales ca majoritatea producatorilor auto ofera masini similare in doua versiuni de caroserie (exemplu Volkswgen Polo GTI) sau exclusiv in variante cu cinci usi, considerate mai practice (exemplu Renault Clio R.S.).

Citeste continuarea pe 0-100.hotnews.ro