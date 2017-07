EuroNCAP a publicat rezultatele din 2017: Cat de sigure sunt masinile de pe piata

EuroNCAP a testat mai multe modele de masini disponibile pe piata din Europa.

Printre vehiculele testate de EuroNCAP se regasesc modele cunoscute si la mare cautare in Romania, precum Honda Civic, Opel Insignia, Seat Ibiza sau Nissan Micra.

La capitolul surprize placute regasim Hyundai i30, care a reusit sa obtina 5 stele (din 5), in timp ce Ford Mustang, cu doar doua stele obtinute, il trecem la dezamagiri.

Dar iata rezultatele obtinute de modelele testate de EuroNCAP:

Alfa Romeo Stelvio – 5 stele;

Ford Mustang – 2 stele;

Honda Civic – 4 stele;

Hyundai i30 – 5 stele;

Opel Insignia – 5 stele;

Seat Ibiza – 5 stele;

Volkswagen Arteon – 5 stele;

Mini Coutryman – 5 stele;

Nissan Micra – 4 stele;

Skoda Kodiaq – 5 stele;

Suzuki Swift – 3 stele;

BMW seria 5 – 5 stele;

Fiat Doblo – 3 stele;

Audi Q5 – 5 stele;

Citroen C3 – 4 stele;

Fiat 500 – 3 stele;

Ford Ka+ – 3 stele;

Land Rover Discovery – 5 stele;

Toyota C-HR – 5 stele;

Volvo S90 – 5 stele;

Volvo V90 – 5 stele.

Dacia n-a avut niciun model testat in 2017, dar iata rezultatele obtinute de modelele constructorului de la Mioveni in anii precedenti:

2011, Dacia Duster – 3 stele;

2012, Dacia Lodgy – 3 stele;

2013, Dacia Sandero – 4 stele;

2014, Dacia Logan MCV – 3 stele.

*Stelele sunt obtinute pe baza mai multor criterii, printre care impactul frontal sau lateral. 5 e numarul maxim de stele care poate fi acordat, in timp ce 0 e minim.

Programul European de Evaluare a Masinilor Noi (Euro NCAP) este un program european de evaluare a performantei in domeniul sigurantei autovehiculelor. A fost infiintat in 1997 de Laboratorul de Cercetari in Transporturi al Departamentului pentru Transport din Marea Britanie si e sustinut de mai multe guverne europene.

ziare.com