Audi recheama 127.000 de masini. Sunt afectate modele cu motor V6 Euro6

Autoritatile germane au confirmat zvonurile aparute la finalul anului trecut, potrivit carora Audi ar folosi un soft pentru pacalirea emisiilor de oxid de azot. Astfel, brand-ul din Ingolstadt a primit ordin sa cheme in service 127.000 de masini pentru a rezolva aceasta problema, anunta 4 tuning.ro.

Constructorul german de automobile continua razboiul cu autoritatile din cauza emisiilor. La finalul anului trecut, Autoritatea Federala de Transport (KBA) din Germania anunta ca ii banuieste pe cei de la Audi ca folosesc un soft ilegal pentru manipularea emisiilor mai multor propulsoare V6 cu norma de poluare Euro 6.

Confirmarea a venit de-abia acum iar prin urmare, brand-ul din Ingolstadt a primit ordine sa cheme in service 127.000 de masini, dintre care 77.600 doar in Germania. Asadar, proprietarii de A4, A5, A6, A7, A8, Q5 sau Q7 care se afla in aceasta situatie, vor face o vizita in service-urile Audi pentru ca aceasta problema sa fie remediata. Toate cheltuielile vor fi suportate, desigur, de producator.

Pentru a se asigura ca oficialii respecta aceste ordine, KBA i-ar fi “amenintat” cu retragerea licentei de functionare pentru cea mai noua generatie A8. Aceasta a debutat in fata publicului larg anul trecut, in cadrul evenimentului Audi Summit din Barcelona, si poate fi comercializata inca din luna septembrie 2017.